Sıla yaşam savaşı veriyor

Diyarbakır'da öldürülen Narin'in sızısı dinmeden, Türkiye bu kez de Sıla bebekle sarsıldı. Tekirdağ Malkara'da komşu çocuğu ve arkadaşının şiddet ve istismarına uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebek önceki gün entübe edildi. Akıl almaz bir şiddet sarmalının kurbanı olan minik Sıla'nın hikâyesi yürek parçaladı. Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri, vücudunda morluklar olan kızı Sıla'yı, 'düşme' şikâyetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayenesinde darp, ısırık izleri ve morluklar görülen Sıla'nın durumu polise bildirilmişti. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, annenin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.İddiaya göre; anne Bakiye Yeniçeri müzikholde çalışmaya gittiği sıralarda biri 2, diğeri 5 yaşındaki iki kızını komşuya bırakıyordu. Burada Sıla, komşusunun 13 yaşındaki oğlu K.A. ve onun 14 yaşındaki arkadaşı G.K.'nın şiddet ve cinsel istismarına uğruyordu. Gözaltına alınan G.K. ve K.A. istismarı itiraf etti. 2 çocuk tutuklanırken, Sıla'nın annesinin de geçmişte şiddet gördüğü için birçok kez şikâyette bulunduğu, çocukları hakkında koruma kararı aldırdığı, hatta bir süreliğine kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi. Anne Bakiye Yeniçeri'nin daha sonra kendi isteği ile kaldığı kadın sığınma evinden ayrıldığı ortaya çıktı. Anne Bakiye Yeniçeri'nin savcılıkta verdiği ifadede; bebeği komşularına bıraktığını, akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini söylediği öğrenildi.