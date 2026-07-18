Sıla yolculuğu faciayla bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Almanya'nın Köln kentinden izinlerini geçirmek için Kayseri'ye doğru yola çıkan Erten ailesinin yolculuğu acıyla son buldu. Kırşehir-Kayseri karayolunda Türkeli beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet Erten yönetimindeki yabancı plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobilde bulunan Fadime Erten (60), oğulları Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Erten ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ahmet Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otopsi işlemlerinin ardından Erten ailesinin cenazeleri, memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Fadime Erten ile oğulları Boran ve Orhan Erten mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada yaşamını yitiren Boran Erten'in 6 aylık hamile eşinin uzun araç yolculuğu yapamadığı için Kayseri'ye uçakla gelmeyi planladığı öğrenildi. Ailenin 3 yaşındaki kızının ise yola çıkmadan önce babasına, "Baba sen araçla git, biz uçakla gelelim. Sen bizi havalimanında bekle" dediği ortaya çıktı.