Sıla yolu hareketlendi: Gurbetçiler vatan hasretini Kapıkule’de dindirdi

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sadece Kapıkule'de değil, Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında da zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yoğunluğun sorunsuz yönetilebilmesi için gümrük sahalarında personel takviyesi yapılırken, Edirne Valisi Yunus Sezer ile gümrük yetkililerinin Bulgaristan ve Yunanistan'daki mevkidaşlarıyla sürekli koordinasyon halinde olduğu belirtildi. Gurbetçilerin işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Fransa'dan eşi Gülten ve üç çocuğuyla birlikte gelen Mehmet Çetin, aylarca bekledikleri tatilin ilk anlarını Kapıkule'de yaşadıklarını söyledi. Türk bayrağını gördüğü anda duygulandığını ifade eden Çetin, "Ülkemizi çok özledik. Yaz tatilimizi önce Konya'da akrabalarımızı ziyaret ederek geçireceğiz. Ardından Antalya'da tatil yapacağız. Altı haftalık iznimizin her anını Türkiye'de değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Avusturya'dan gelen Ali Özdemir de her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla yola çıktıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Yaz tatilini adeta iple çekiyoruz. Önce İstanbul'da akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, ardından memleketim Bolu'ya geçeceğiz. Ülkemizi çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Ancak işimiz Avrupa'da olduğu için memleketimize ancak yaz tatillerinde gelebiliyoruz." diye konuştu.

Sınır kapısından giriş yapan birçok gurbetçi ise araçlarından çıkardıkları Türk bayraklarını sallayarak memleketlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Çocukların bayraklarla verdiği görüntüler, Kapıkule'de renkli anlara sahne oldu.

Sezon boyunca Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 peronun aralıksız hizmet vereceği bildirildi. Öte yandan gurbetçilerin en yoğun yaşadığı ülkelerden Almanya'da birçok eyalette okulların henüz tatile girmediği, tüm eyaletlerde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte sınır kapılarındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiği kaydedildi.