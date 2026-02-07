Silah kaçakçılarına ağır darbe! Binlerce silah parçası ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasadışı silah imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 2 bin 781 adet tabanca parçası ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Organize polisi bu kişilerle bağlantısı olduğunu değerlendirilen kişileri de takibe aldı. Yapılan çalışmalarda 8 ev, 4 araç ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca parçası üretim kalıbı, 67 bin 242 adet muhtelif tabanca parçası (namlu, sürgü, kabza, tetik tertibatı ve benzeri), 330 şarjör, 695 fişek, 2 av tüfeği ile 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliden 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.