Haberler Yaşam Haberleri Silah kaçakçılarına büyük darbe
Giriş Tarihi: 27.08.2026

Silah kaçakçılarına büyük darbe

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Silah kaçakçılarına büyük darbe
  • ABONE OL
Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Sakarya polisi, bir araçla Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve istihbarat çalışmasının ardından takibe alınan araç, Arifiye ilçesi D-650 karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli Y.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah kaçakçılarına büyük darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA