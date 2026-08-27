Silah kaçakçılarına büyük darbe

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Sakarya'da bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Sakarya polisi, bir araçla Konya'dan Kocaeli ve İstanbul'a kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve istihbarat çalışmasının ardından takibe alınan araç, Arifiye ilçesi D-650 karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli Y.T. gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.