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Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:01 Son Güncelleme: 22.11.2024 11:37

Silah ve mermilerle yakaladılar...

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silah ve mermilerle yakaladılar...

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ruhsatsız silahların bulundurulduğu bir adrese operasyon düzenledi. Y.S. (36), M.İ.S. (20) ve E.S. (15) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca ve 220 mermi ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Y.S. ve E.S. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.İ.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silah ve mermilerle yakaladılar...

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Silah ve mermilerle yakaladılar...
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