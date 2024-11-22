Silah ve mermilerle yakaladılar...
İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı.
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