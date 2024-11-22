Silah ve mermilerle yakaladılar... 22.11.2024 | 11:08 İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir adreste çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ruhsatsız silahların bulundurulduğu bir adrese operasyon düzenledi. Y.S. (36), M.İ.S. (20) ve E.S. (15) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca ve 220 mermi ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Y.S. ve E.S. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.İ.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.