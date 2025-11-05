Silah ve mühimmat kaçakçılığına 41 ilde operasyon: 135 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta operasyon düzenlendi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda, 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ HER TÜRLÜ SUÇU ENGELLEMEK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.