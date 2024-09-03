Silahı almaya çalışınca boynundan vurulmuş

İzmir'de taksi şoförü Arif Karabacak ile emlakçı Engin Ket'i öldürüp araçlarını gasp eden Bülent Şengün'ün (37) yaraladığı market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ın katilin koluna vurarak kurşununun başına isabet etmesini engellediği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan market sahibi baba Arif Algar, "Gaspçı olay günü markete giriyor. Kızımın cep telefonunu almak istemiş.Ayrıca kızımdan para istemiş. Kızım da ne cep telefonunu ne de para vermiş. Direnmiş. Bunun üzerine kızıma doğrulttuğu silahla kafasına sıkmak istemiş. Kızım da ateş edeceğini anlayınca silahı elinden almaya çalışmış. Bu sırada ateş edince mermi boynuna girmiş. Kızım hem markette çalışıyordu hem de okuyordu. Lise öğrencisiydi. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Çok fazla konuşamıyorum. Şu anda kızım yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah bu cani en ağır cezaya çarptırılır" dedi.