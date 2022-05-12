Silahla öldürülen Kadayıfçı Olcay toprağa verildi

Tekin, arkadaşının tamirhanesinde sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.