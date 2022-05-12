Silahla öldürülen Kadayıfçı Olcay toprağa verildi

Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü tatlıcı Olcay Tekin (33), Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. "Kadayıfçı Olcay" diye tanınan Olcay Tekin'in babası Cuma Tekin oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Öte yandan polis katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
TAMİRHANEDE OTURURKEN
Cinayet, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.
BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hayatını kaybeden Olcay Tekin'in naaşı Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü tatlıcının babası Cuma Tekin, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.