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Giriş Tarihi: 12.5.2022 14:18 Son Güncelleme: 12.5.2022 14:24

Silahla öldürülen Kadayıfçı Olcay toprağa verildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Silahla öldürülen Kadayıfçı Olcay toprağa verildi

Adana’da, “Kadayıfçı Olcay” diye tanınan tatlıcı dükkânı sahibi 33 yaşındaki Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü tatlıcı Olcay Tekin (33), Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. "Kadayıfçı Olcay" diye tanınan Olcay Tekin'in babası Cuma Tekin oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Öte yandan polis katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

TAMİRHANEDE OTURURKEN

Cinayet, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti.

Tekin, arkadaşının tamirhanesinde sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Olcay Tekin'in naaşı Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü tatlıcının babası Cuma Tekin, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Silahla öldürülen Kadayıfçı Olcay toprağa verildi
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