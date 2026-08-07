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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Silahla oynarken kendini vurdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Silahla oynarken kendini vurdu
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Manisa'nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğini habersiz alan Fikri Babur'un silaha oyunu ölümle bitti. Acı olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki Fikri Babur, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikri Babur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Acı haberin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Babur ailesi ölüm olayıyla yasa boğuldu.

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#MANİSA

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Silahla oynarken kendini vurdu
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