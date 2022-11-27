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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Silahlar konuştu, 4 kişi öldü

Samsun Canik’te silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tekirdağ Kapaklı’da kardeş cinayeti işlendi. Kütahya’da ise bir kişi kendisine süt getiren kişiyi öldürdü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Silahlar konuştu, 4 kişi öldü
Samsun'un Canik ilçesinde önceki gece bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işyeri sahibi Ali Akgül ile Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. yaralandı. Ağır yaralanan Akgül olay yerinde, Kol ise hastanede öldü. Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu, yaralı Emirhan B.'nin ise kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde önceki gece iki kardeş arasında evde tartışma çıktı. Erhan A., abisi Kenan A.'yı silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan kardeşin peşine düştü.. Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyünde H.A. (66) köylüsü Mehmet Akpınar'dan (68) süt istedi. H.A. süt getiren Akpınar'ı tabanca ile öldürdü. İfadesinde "Husumetlim sanıp öldürdüm" diyen H.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü ve 1 yıl önce eşinin intihar ettiği öğrenildi.

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Silahlar konuştu, 4 kişi öldü
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