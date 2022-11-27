Silahlar konuştu, 4 kişi öldü

Samsun'un Canik ilçesinde önceki gece bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işyeri sahibi Ali Akgül ile Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. yaralandı. Ağır yaralanan Akgül olay yerinde, Kol ise hastanede öldü. Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu, yaralı Emirhan B.'nin ise kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde önceki gece iki kardeş arasında evde tartışma çıktı. Erhan A., abisi Kenan A.'yı silahla öldürüp kaçtı. Polis kaçan kardeşin peşine düştü.. Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez köyünde H.A. (66) köylüsü Mehmet Akpınar'dan (68) süt istedi. H.A. süt getiren Akpınar'ı tabanca ile öldürdü. İfadesinde "Husumetlim sanıp öldürdüm" diyen H.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü ve 1 yıl önce eşinin intihar ettiği öğrenildi.