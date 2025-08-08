Silahlı çeteleri yıkıma uğrattılar! Uyumlu çalışmayla yüzde 42’lik düşüş

Göreve başladığı günden itibaren 24 saat esasına göre sokakta olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla kurşunlama olaylarında ve silahlı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda İstanbul'un 39 ilçesinin ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirlikleri daha etkin hale getirildi. Polisin sahadaki gücü adeta katlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin koordineli bir şekilde yürüttükleri mesaiyle Daltonlar başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne ve diğer çetelere büyük darbe vuruldu.