Silahlı çeteleri yıkıma uğrattılar! Uyumlu çalışmayla yüzde 42’lik düşüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; silahlı çetelere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Selami Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürü olduktan sonra Yeni Nesil Suç Örgütleri'yle etkin mücadele dönemine girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in talimatlarıyla bir çok kurşunlama olayı "Örgütlü Suçlar" kapsamında ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın uyumlu ve koordineli çalışmaları kısa sürede başarıya ulaştı.
Göreve başladığı günden itibaren 24 saat esasına göre sokakta olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatlarıyla kurşunlama olaylarında ve silahlı organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda İstanbul'un 39 ilçesinin ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirlikleri daha etkin hale getirildi. Polisin sahadaki gücü adeta katlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin koordineli bir şekilde yürüttükleri mesaiyle Daltonlar başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne ve diğer çetelere büyük darbe vuruldu.
YENİ ELEMAN TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Silahlı çetelerin üyeleri ve İstanbul genelindeki münferit kurşunlama olaylarına karışan kişiler peş peşe düzenlenen yıldırıcı operasyonlarla yakalanıp tutuklanırken, silahlı çetelerin yeni elemanlar temin ettikleri sosyal medya hesaplarına yönelik de önemli bir çalışma yapıldı. 250'yi aşkın sosyal medya hesabı kapatıldı ve silahlı çeteler adeta yıkıma uğratıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli, uyumlu ve başarılı mesaisiyle 2024 yılının ilk yedi aylık dilimine kıyasla 2025 yılının ilk yedi ayında kurşunlama olaylarında yüzde 42'lik, fail-i meçhul kalan kurşunlama olaylarında yüzde 74'lük, İstanbul genelinde meydana gelen kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında ise yüzde 89'luk azalmayla çok önemli başarı oranları yakalandı.
Sokak suçlarına yönelik başarılı geçmişe sahip olan, silahlı çeteler ve asayiş suçlarıyla mücadelenin önde gelen isimleri arasında yer alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya ve Asayiş Şube Müdürü Hakan Öztürk'ün de ekipleriyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıkları çalışmalar silahlı suç örgütlerine yönelik sağlanan başarıda önemli rol oynadı.