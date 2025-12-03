Silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı: 6 kişi tutuklandı!

Olay, Kale ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö., N.Ö. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer iki yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası çalışma başlatan ekipler kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, bir şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.