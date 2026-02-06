Silahlı kavganın sebebi belli oldu: Sosyal medya atışması kanlı bitti!

SOSYAL MEDYA ATIŞMASI KANLI BİTTİ

İlk olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik sosyal medya üzerinden devam etti. Karşılıklı tehdit ve hakaret içerikli paylaşımların ardından, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kıraathaneye kırmızı renkli bir araçla gelen 13 adet suç kaydı olan 26 yaşındaki H.İ. husumetli olduğu 5 suç kaydı olan 25 yaşındaki İ.Y.'yi yanında bulunan tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.