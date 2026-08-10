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Giriş Tarihi: 10.08.2026 15:11

Silahlı saldırı 26 yaşındaki Özhan'ı hayattan kopardı: Seken kurşunlardan biride yolcu minibüsüne isabet etti

Mersin’de bir kişiye yönelik düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Silahlı saldırı 26 yaşındaki Özhan’ı hayattan kopardı: Seken kurşunlardan biride yolcu minibüsüne isabet etti
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Mersin'in Mezitli ilçesi Soli yolu üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişiye yönelik silahla ateş açıldı. Saldırıda, 26 yaşındaki Özhan Büyük kurşunların hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Özhan Büyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda bir kişi de yaralanırken, seken kurşunlardan birinin yolcu minibüsüne isabet ettiği ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.U. isimli şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları ile gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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#MERSİN

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Silahlı saldırı 26 yaşındaki Özhan'ı hayattan kopardı: Seken kurşunlardan biride yolcu minibüsüne isabet etti
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