Silahlı saldırı için 100 bin liraya anlaştık

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü saat 04.15'te İstanbul Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin uzun namlulu silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılırken, sağlık durumu daha sonra iyiye gitti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden araç şoförü İ.E.Y., saldırı öncesi telefonla görüştüğü ve Abdurrahman Ay olduğunu düşündüğü bir kişinin para vaadinde bulunduğunu söyledi. Gözcülük yaptığı belirtilen Ö.Ö. ise 100 bin lira teklif edildiğini, 10 bin lira avans aldığını ve Gümüştekin'i takip ettiğini itiraf etti. Tetikçiler Efe Kadir K. ve Emrullah Ü. saldırının planlı olmadığını, trafik kavgası sonrası ateş ettiklerini savundu.