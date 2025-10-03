Silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti

Kayseri'ninHacılar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan karı koca yaşamını yitirdi. Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler, camiden çıkan Fahri Baktır ile eşi Gülhanım Baktır'a evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş açtı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlıke kipleri Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.