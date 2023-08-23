Silahlı saldırıda öldürülen doktorun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde dün saat 19.30 sıralarında doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıkmış ve tartışma sırasında Ali Asker Kıtay'ın silahla doktor Karahan'ı vurduktan sonra yanındaki kadınla birlikte kaçtıkları belirtildi. Silahla yaralanan Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmaları sonrasında Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova silahla birlikte yakalandı.

BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK CİNAYETİ GÖRDÜK

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, "Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Adli Tıp Kurumu önüne gelen doktor Karahan'ın yakınları yapılan otopsiden sonra cenazeyi teslim aldılar.