Haberler Yaşam Haberleri Silahlı saldırıda öldürülen doktorun cenazesi adli tıp kurumundan alındı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:27 Son Güncelleme: 23.8.2023 16:40

Silahlı saldırıda öldürülen doktorun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

İstanbul Avcılar’da otelde silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Doktor İbrahim Karahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Birisi kadın iki kişinin gözaltına alındığı cinayeti gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri ile dışarıya çıktıklarında cinayetin işlendiğini gördüklerini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silahlı saldırıda öldürülen doktorun cenazesi adli tıp kurumundan alındı

İstanbul Avcılar'da Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde dün saat 19.30 sıralarında doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıkmış ve tartışma sırasında Ali Asker Kıtay'ın silahla doktor Karahan'ı vurduktan sonra yanındaki kadınla birlikte kaçtıkları belirtildi. Silahla yaralanan Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmaları sonrasında Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova silahla birlikte yakalandı.

BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK CİNAYETİ GÖRDÜK

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, "Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Adli Tıp Kurumu önüne gelen doktor Karahan'ın yakınları yapılan otopsiden sonra cenazeyi teslim aldılar.

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Silahlı saldırıda öldürülen doktorun cenazesi adli tıp kurumundan alındı
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