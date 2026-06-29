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Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:32 Son Güncelleme: 29.06.2026 12:33

Silahlı suç örgütü çökertildi: 16 eylem deşifre edildi

Diyarbakır’da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Örgütün 16 ayrı karanlık eylemi deşifre edildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen ve aralarında çete liderinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Silahlı suç örgütü çökertildi: 16 eylem deşifre edildi
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, şehir genelinde faaliyet gösteren ve kamu düzenini tehdit eden çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik çalışmalar başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uzun süredir titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" bir operasyonla tamamen çökertildi. Yapılan çalışmalarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yönetmek" ve "üye olmak" suçlamalarıyla kıskıvrak takibe alınan yapının, süreç içerisinde gerçekleştirdiği 16 ayrı suç eylemi emniyet güçlerince tek tek deşifre edildi. Bu eylemlere karıştığı kesinleşen 40 kişi, planlanan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polisin yaptığı aramalarda, 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 40 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 40 kişiden aralarında çete lideri A.E.'nin de olduğu 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 24 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bir kişinin işlemleri ise devam ediyor.

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