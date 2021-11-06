Kavga akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatı Harrani Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartış kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başlattı.