Kavga akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hayatı Harrani Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartış kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.