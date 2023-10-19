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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Sıla’ya çarpan sürücü para cezasıyla kurtuldu

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sıla’ya çarpan sürücü para cezasıyla kurtuldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl yaya geçidinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan Tolga Yağcı yargılandığı mahkemede 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Olay 14 Aralık 2022'de Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Salihpaşalar Mahallesi'ndeki karayolunda Tolga Yağcı (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sıla'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili süren davada karar çıktı. Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanık Yağcı'ya 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararla ilgili istinaf etme yönünde inceleme ve değerlendirme yapıyor.

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Sıla’ya çarpan sürücü para cezasıyla kurtuldu
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