Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi CHP’den istifa etti

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, yaklaşık 40 yıldır bünyesinde siyaset yürüttüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Terzi, yazılı kamuoyu duyurusunda kararın bir kırgınlık ya da öfke sonucu değil, vicdani bir muhasebe ve halka daha etkin hizmet edebilme sorumluluğuyla alındığını belirtti.

SİYASET HİZMET VE ÇÖZÜM ÜRETME ALANIDIR

Siyasete bakış açısını hizmet odaklı ilkelere dayandıran Sacit Terzi, geçen zaman içinde toplumun ve ilçenin beklentilerinin değiştiğine dikkat çekti. Değişen koşullar karşısında siyaset kurumunun yapıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Terzi, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir."





KIRGINLIK DEĞİL, SORUMLULUK KARARI

İstifa gerekçesini detaylandıran Terzi, kararın kişisel hesaplara dayanmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile'mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör