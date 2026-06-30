Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edilmesi üzerine 26 Haziran Cuma günü İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere üçüncü dalga operasyonu yapıldı. Bu operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, sonradan 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Koşan Adam Firma Sahibi Berkant Acil ile toplam 17 şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Haluk Levent'in kardeşi Koşan Adam Firma Sahibi Berkant Acil'nde bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol talebi ise serbest bırakıldı.