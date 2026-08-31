Şile de bir motosiklet tutkunu daha hayatını kaybetti...Yine aynı bölge

Şile Darlık Mahallesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında Ceyda Akova'nın hayatını kaybetmesinin ardından şimdi de bir başka motosiklet tutkunu olan Yıldırım Ersan, yine aynı bölgede geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, Şile Darlık Mahallesi'nde Avlak'tan mesire alanına doğru giden yolda 30 Ağustos Pazar Günü meydana geldi. Arkadaşlarıyla bölgeye giden motosiklet tutkunu Yıldırım Ersan, kullandığı motosikletin virajda hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaza yaptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Yıldırım Ersan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYNI BÖLGEDE CEYDA AKOVA DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Motosiklet tutkunu ve eski voleybolcu olan 22 yaşındaki Ceyda Akova da 17 Ağustos'ta Şile Darlık Mahallesi'nde virajda kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak kaza yapması sonucunda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Sancaktepe Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.