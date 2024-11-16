Şile’de 100 bin ağaç dikimi yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürüttüğü "1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlükleri Şile'de fide dikim etkinliği düzenledi…

11 AYRI TÜRDE 100 BİN FİDAN DİKİLDİ

İstanbul Vakıflar 1. Ve 2. Bölge Müdürlüğü'nün Şile'de düzenlediği organizasyonda 11 ayrı ağaç türünden 100 bin fidan toprakla buluştu…





1 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak " köklerindeki hayat insanlığa nefes olmak için dünyayı yeşertecek" düsturuyla yola çıktık. 1 Milyon Fidan Kampanyası"nın ilk adımını atarak doğaya sahip çıkma sorumluluğumuzu vurguluyor ve vakıf medeniyetimizin çevreye duyarlılığını gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu anlamlı günde, bizlere desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, burada bulunan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz"dedi