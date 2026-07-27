Şile’de yasağa rağmen dalgalı ve akıntılı denize girenler kurtarılamadı

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı. Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jet destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Yusuf Aslan suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlattı.

KAYBOLAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında suda kaybolduğu belirlenen Yusuf Arslan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıktan sonra memleketine gönderildi.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI YUSUF ARSLAN

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Yusuf Aslan'ın Kayseri'de Hakim ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

'YARGI CAMİAMIZA SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kayseri'de Hakim ve Savcı Yardımcısı olarak görev yapan kıymetli meslektaşımız Yusuf Aslan'ın, Şile'de meydana gelen elim hadise sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDAKİ GENÇ DALGALI ŞİLEDE CAN VERDİ

Şile'de yasağa rağmen ailesi ile piknik yapmak için giden 14 yaşındaki Halil İbrahim Elkovan'da dalgalı ve akıntılı denize girdi. Denizde arkadaşı ile birlikte bir süre kulaç atan Halil İbrahim Elkovan dalgaların etkisiyle bir anda gözden kayboldu. Şile'de daha önce kum çekilmesinden dolayı çukurların bulunduğu alanda denizde kaybolan Halil İbrahim Elkovan boğulmaktan kurtulamadı. Şilede yasak olan bölgede denize girerek hayatını kaybeden Halil İbrahim Elkovan'ın cenazesini almaya gelen amca Seyhat Elkovan, Şilede yasaklanan bölgede insanların ücret karşılığı sahillere alınmasına isyan etti. Amca Seyhat Elkovan, "Biz ailece Şile'ye pikniğe gitmiştik. 2 çocuğumuz biz farkında olmadan denetimsiz ve cankurtaranın olmadığı yerden denize girmişler.

Gençler denize girdiklerinde dalgalı ve akıntılıydı. Bizler dışarıda bakarken bir anda gözden kayboldular. Çevrede ne cankurtaran vardı nede yardımda bulunacak bir görevli çocuklardan birisini cankurtaranların yardımı ile kurtardık fakat yeğenime ulaşamadık. Yeğenimi kaybettik çok üzüntülüyüz. İnsanlar cankurtaranların bulunduğu belediyenin kontrolündeki yerlerin dışında denize girmesinler. Yoksa böyle acı sonla karşılaşmak zorunda kalıyorlar. Yeğenimi kaybettiğimiz bölgede en az 15 kişiye daha ulaşılamadığı belirtilmişti" dedi. Şilede denizde boğularak hayatını kaybeden Halil İbrahim Elkovan ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Sinop Boyabat'ta götürdü.