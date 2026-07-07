Şile’de yasağa rağmen denize girip boğulan kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu!

ARAMA ÇALIŞMALARI DENİZDEN VE HAVADAN SÜRDÜ

Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı.