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Giriş Tarihi: 7.07.2026 15:43

Şile'de yasağa rağmen denize girip boğulan kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu!

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Suda boğulan Ahmet Can Yavuz (24) ve İsa Bodur'un (42) cansız bedenlerine 5 Temmuz günü ulaşılırken, kayıp olarak aranan Umut Gümüş'ün (25) cesedi ise bugün öğle saatlerinde denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA Yaşam
Şile’de yasağa rağmen denize girip boğulan kişinin cesedi 2 gün sonra bulundu!
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Şile Kaymakamlığı, 5 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DENİZDEN VE HAVADAN SÜRDÜ

Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı.


İsa Bodur (solda) Ahmet Can Yavuz (sağda)

CESETLERİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni 5 Temmuz saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu.

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Umut Gümüş

DENİZDE KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Suda kaybolan Umut Gümüş'ün cesedi bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞİLE

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