Haberler Yaşam Haberleri Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.05.2026

Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor
  • ABONE OL
İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gezer'in ölümüyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesinde silikozis nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerden yıllar önce geçimlerini sağlamak amacıyla İstanbul'a giden çok sayıda işçi, kot taşlama atölyelerinde uzun süre sigortasız ve sağlıksız koşullarda çalıştı. Bu süreçte yoğun silika tozuna maruz kalan işçilerde zamanla silikozis hastalığı ortaya çıktı. Akciğerlerde geri dönüşü olmayan hasara yol açan ve halk arasında 'kot kumlama hastalığı' olarak bilinen silikozis, bölgede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Son olarak İstanbul'da kot taşlama işinde çalışırken silikozise yakalanan Ferhat Gezer (40), bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Gezer'in cenazesinin Karlıova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA