Silikozis hastalığı can almaya devam ediyor

İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gezer'in ölümüyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesinde silikozis nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerden yıllar önce geçimlerini sağlamak amacıyla İstanbul'a giden çok sayıda işçi, kot taşlama atölyelerinde uzun süre sigortasız ve sağlıksız koşullarda çalıştı. Bu süreçte yoğun silika tozuna maruz kalan işçilerde zamanla silikozis hastalığı ortaya çıktı. Akciğerlerde geri dönüşü olmayan hasara yol açan ve halk arasında 'kot kumlama hastalığı' olarak bilinen silikozis, bölgede birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Son olarak İstanbul'da kot taşlama işinde çalışırken silikozise yakalanan Ferhat Gezer (40), bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Gezer'in cenazesinin Karlıova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

