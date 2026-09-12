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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:12

Siilvri'de batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 11'inci gününde devam etti. Kayıp mürettebat yakınları balonlu arama çalışmasının başlatılmasını bekliyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Siilvri’de batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
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Marmara Denizi'nin Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 11'inci gününde aralıksız sürüyor.

Ekipler, kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor. Kayıp yakınları, Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde endişeli ve balonlu kurtarma raporunun onaylanmasını bekliyor.

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

#TUĞBERK İMAMOĞLU #SİLİVRİ

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Siilvri'de batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
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