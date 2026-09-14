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Giriş Tarihi: 14.09.2026 19:20 Son Güncelleme: 14.09.2026 19:46

Silivri açıklarında ceset bulundu!

Silivri açıklarında cansız beden bulundu. Uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamazken, ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cansız beden Silivri açıklarında batan gemi batığının 3 mil güneyinde bulundu.

DHA Yaşam
Silivri açıklarında ceset bulundu!
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Olay, Silivri açıklarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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GEMİ BATIĞININ 3 MİL GÜNEYİNDE!

Söz konusu cansız beden, Silivri açıklarında batan gemi batığının 3 mil güneyinde bulundu.

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZASI


Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı. Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

#SİLİVRİ #ADLİ TIP KURUMU

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Silivri açıklarında ceset bulundu!
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