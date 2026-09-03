Haberler Yaşam Haberleri Silivri açıklarında kazaya karışmıştı: ALSU isimli gemi havadan görüntülendi
Giriş Tarihi: 3.09.2026 23:06

Silivri açıklarında kazaya karışmıştı: ALSU isimli gemi havadan görüntülendi

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan 90 metre uzunluğundaki ALSU, havadan görüntülendi.

DHA Yaşam
Silivri açıklarında kazaya karışmıştı: ALSU isimli gemi havadan görüntülendi
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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ALSU isimli gemi, havadan görüntülendi.

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Silivri açıklarında kazaya karışmıştı: ALSU isimli gemi havadan görüntülendi
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