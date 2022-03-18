Silivri Belediyesi Ukraynalı sporcuları misafir etti

Ukraynalı 7 paralimpik yüzücü ve 3 antrenör, şampiyona hazırlıkları kapsamında 18 Şubat'ta İstanbul'a geldi. 2 haftalık kamp programını tamamlayan sporcular, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ülkelerine dönemeyince İstanbul'da mahsur kaldı. Silivri Belediyesi ile iletişime geçilmesiyle birlikte Başkan Volkan Yılmaz'ın talimatıyla Silivri'de misafir edilmeye başlandı.

Mart ayından itibaren Silivri'de konaklayan ve yaşları 8 ila 17 arasında değişen 7 engelli sporcu, bu süre zarfında antrenmanlarından da geri kalmadı. Açılış töreni henüz gerçekleşmeyen Silivri Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde yüzme havuzunu kullanmalarına izin verilen sporculara, Başkan Yılmaz'ın talimatıyla antrenman imkânı sunuldu.

Birçok desteğin sağlandığı sporcular son antrenmanını Perşembe günü yaparken, Başkan Yılmaz da sporcuları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

'MORAL OLSUN DİYE YÜZME HAVUZUMUZU ONLAR İÇİN AÇTIK'

Türk milletinin yardımseverliğini göstermek adına Ukraynalı sporculara sahip çıktıklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Ukrayna'dan ülkemize paralimpik yüzücüler kamp için geliyorlar ve 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sebebiyle ülkelerine dönemiyorlar. Bu haberi aldığımızda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hızlı bir şekilde onlara öncelikli olarak konaklama imkânı sağladık. Yiyecek ve giyecek gibi tüm ihtiyaçlarını Silivri Belediyesi olarak karşıladık." dedi.

Spor yapabilmeleri için Naim Süleymanoğlu Tesislerini hizmetlerine sunduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Yapmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuzu henüz açmadık. Sporcu da olan bu kardeşlerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak için yüzme havuzumuzu onların emrine amade ettik. Burada kendi hocaları ve bizim hocalarımız nezaretinde antrenmanlarını yaptılar. Silivri Belediyesi olarak Türk misafirperverliğine yakışır bir şekilde tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bizim evimiz onların da evi. Bu kardeşlerimizi burada ağırlamaktan hem mutluyuz, hem üzüntülüyüz. Diliyoruz ki biran önce savaş bitsin, barış gelsin. Bizler de onları yolcu edelim. Bundan sonraki görüşmelerimiz yine böyle sporla, barışla, kardeşlikle, kardeş belediye ilişkileri ile devam etsin." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Paralimpik Yüzme Takım Antrenörü Iryna Pavyelyeva ise, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek Ukrayna halkı, sporcuları ve aileleri adına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Ukraynalı sporcular, Silivri'de yaptıkları son antrenmanın ardından konsolosluk koordinesinde Kasımpaşa Spor Tesislerine uğurlandı.