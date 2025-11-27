Silivri’ denizde 40’lı yaşlarda bir erkek cesedi bulundu

Silivri sahilinde gece serinliğinde sahile inen vatandaşlar, denizin yüzeyinde beliren karaltıyla şoku yaşadı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'ne bakan kıyı şeridinde yürüyenler, dalgalar arasında hareketsiz duran bir bedeni fark edince 112'yi aradı. İhbar üzerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kordon boyunca güvenlik şeridi çekilirken, ekipler cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

ÖLÜM SEBEBİ ADLI TIPTA BELLİ OLACAK

Polis ekipleri gece boyunca olay yerinde inceleme yaparken, çevredeki kamera görüntülerini ve ihbardan önce sahilde bulunan kişilerin ifadelerini toplamaya başladı. Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.