Silivri’de "130 bin liralık ek gider" isyanı kavgaya dönüştü: Site toplantısında 3 kişi yaralandı!

Olay, 18 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Çanta Mahallesi'ndeki 481 dairenin bulunduğu sitede meydana geldi. Site toplantısı sırasında konu aidatlara gelince tartışma başladı. Site sakinlerinden biri konuşma yapan kişiye 'Sen bu siteyi ayrıştırdın' diyerek tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgada 3 kişi yaralandı.Yaralılar kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi'ne giderken, jandarma kavgayı başlattığı iddia edilen site yöneticilerinden 2 kişiyi gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 2 site yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstişare toplantısının kavgayla sonuçlanmasının ardından bazı daire sahipleri site önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada site sakinleri toplantıdaki taleplerini dile getirdi.
İMZA TOPLADILAR
Site sakinleri basın açıklamasının ardından yönetimin değişmesi için imza topladı. Basın açıklamasında yer alanlar belgelere tek tek imza atarken yürüyüş yapmak istedikleri sırada ise jandarma gruba izin vermedi.