Silivri’de "130 bin liralık ek gider" isyanı kavgaya dönüştü: Site toplantısında 3 kişi yaralandı!

Olay, 18 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Çanta Mahallesi'ndeki 481 dairenin bulunduğu sitede meydana geldi. Site toplantısı sırasında konu aidatlara gelince tartışma başladı. Site sakinlerinden biri konuşma yapan kişiye 'Sen bu siteyi ayrıştırdın' diyerek tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.