Silivri'de batan gemide 10'uncu gün: Kayıp 10 mürettebat için umutlu bekleyiş sürüyor

SİLİVRİSPOR'DAN AİLELERE DESTEK

TFF 3. Lig'de mücadele eden Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru ve beraberindeki futbolcular da kayıp mürettebatın ailelerini yalnız bırakmadı. Zor günler geçiren ailelerin yanında olduklarını belirten Duru, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması ve kayıp mürettebattan sevindirici bir haber alınması temennisinde bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör