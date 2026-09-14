Silivri’de batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmalarında 13’üncü günde devam edildi

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 13'üncü gününde aralıksız sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

BALON BOT KURTARMA YÖNTEMİNİN TEKNİK OLARAK MÜMKÜN OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Ailelerin umutla beklediği balon bot yönteminin teknik olarak mümkün olmadığına karar verildiğinin açıklanması aileleri üzüntüye soktu. Teknik olarak mümkün olmadığı sözünü kabul etmediklerini belirten kayıp yakınları geminin altında 13 gündür bekleyen insanlarının çıkarılıp kendilerine teslim edilmesini istediler. Gemi mürettebatlarından Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "Batık çıkarma Aras isimli bir firmanın yapacağı analiz çalışması sonucunda geminin yaşam mahallini kesip balon (bot) yöntemiyle dalgıçların girebileceği seviyeye getirilmesi veya tamamen çıkartılması konusunda rapor bekliyorduk. Fakat 720 metre derinlikte olması nedeniyle teknik olarak mümkün olmadığı kararı bize açıklandı. Bir yöntem bulunarak denizin dibinde bulunan insanlarımızı bize teslim etmelerini bekliyoruz." Dedi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.