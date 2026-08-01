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Giriş Tarihi: 1.08.2026 18:30

Silivri'de denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Silivri Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede denize girmeyi 3 gün süreyle yasakladı. Silivri Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından alınan bu karara titizlikle uyulması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de plajlarda denetim yaparak uyarılarda bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’de denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, 31 Temmuz ve 1- 2 Ağustos tarihlerinde ilçe sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Silivri Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan olumsuz hava ve deniz koşulları uyarısı doğrultusunda, Silivri Kaymakamlığımızın aldığı karar gereği 31 Temmuz 2026, 1 Ağustos 2026 ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde ilçemiz sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesi yasaklanmıştır. Silivri Halk Plajı ve Selimpaşa Halk Plajı'nda bulunan Silivri Belediyesi sosyal tesislerimiz ise hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından alınan bu karara titizlikle uyulması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de plajlarda denetim yaparak uyarılarda bulundu.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SİLİVRİ

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Silivri'de denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
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