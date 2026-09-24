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Giriş Tarihi: 24.09.2026 17:21

Silivri'de jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Silivri'de jandarma aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Silivri’de jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
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Kaza, Mimar Sinan Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Silivri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekip aracı ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan jandarma aracı, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobilin kadın sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 3 personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SİLİVRİ

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Silivri'de jandarma ekip aracı ile otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı
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