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Giriş Tarihi: 12.06.2026 04:24

Silivri'de restoranda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Silivri'de bir restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 5 restoran çalışanı dumandan etkilendi. Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Silivri’de restoranda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
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Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 restoran çalışanından 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2'si ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #SİLİVRİ

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Silivri'de restoranda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
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