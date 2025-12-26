Silivri’de servis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Şehri Kuyumcu'ya (46) seyir halindeki servis aracı çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Kuyumcu, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.