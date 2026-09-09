Silivri’de suç kartellerine şafak operasyonu: 472 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri'de 1 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler Aykut Ş., Mehmet Yasin O., Eljan A., Allahverdı H., Natıg N., Ehtıram A. ve Asım N. yakalanarak gözaltına alındı.

472 KİLO 550 GRAM SENTETİK ECZA HAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyon sonucu 45 kilo 800 gram toz halinde uyuşturucu maddesi, 126 kilo 50 gram katkı maddesi, 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül, 41 koli içerisinde yaklaşık 41 bin adet beyaz renkli silindir şeklinde boş plastik kutu, 10 koli içerisinde yaklaşık 50 bin adet beyaz renkli silindir şeklinde plastik kapak, 3 adet hap üretiminde kullanılan makine, 1 adet kiloluk 2 adet hassas terazi, 472 kilo 550 gram sentetik ecza hapları ele geçirildi.

BİR KİŞİ KAÇARKEN YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan gözaltı işlemleri sırasında şüpheli Ehtıram A.'nın kaçmaya çalıştığı, bu sırada kendiliğinden düşerek hayati tehlike olacak şekilde yaralandığı ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.