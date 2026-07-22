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Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:10

Silivri'de şüpheli ölüm: Gölette cansız bedeni bulundu

Silivri'de arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş girdiği gölette hayatını kaybetti. Ekipler, Taşdemir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

İHA Yaşam
Silivri’de şüpheli ölüm: Gölette cansız bedeni bulundu
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Olay, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş, beraber geldiği şahsın iddiasına göre serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Şahıs, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Nikita Taşdemir isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına beraber geldiğini ifade eden arkadaşı ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nikita Taşdemir'in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİLİVRİ

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Silivri'de şüpheli ölüm: Gölette cansız bedeni bulundu
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