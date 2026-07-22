Silivri’de şüpheli ölüm: Gölette cansız bedeni bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Şahıs, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Nikita Taşdemir isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına beraber geldiğini ifade eden arkadaşı ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nikita Taşdemir'in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör