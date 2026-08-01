Haberler Yaşam Haberleri Silivri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: TIR’ın dorsesinden 376 kilo zehir çıktı!
Giriş Tarihi: 1.08.2026 14:46

Silivri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: TIR’ın dorsesinden 376 kilo zehir çıktı!

İstanbul Silivri’de uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan bir TIR’da 376 kilo 50 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silivri’de uyuşturucu tacirlerine darbe: TIR’ın dorsesinden 376 kilo zehir çıktı!
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri İlçesi'nde bir TIR'a yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan A.G. isimli araç sürücüsü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta Narkotik Ekipleri ve hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan detaylı aramalarda 376 kilo 50 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyon ve arama anları ile uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan A.G. sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de uyuşturucu tacirlerine darbe: TIR’ın dorsesinden 376 kilo zehir çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA