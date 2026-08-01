Silivri’de uyuşturucu tacirlerine darbe: TIR’ın dorsesinden 376 kilo zehir çıktı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri İlçesi'nde bir TIR'a yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan A.G. isimli araç sürücüsü suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta Narkotik Ekipleri ve hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan detaylı aramalarda 376 kilo 50 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyon ve arama anları ile uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan A.G. sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.