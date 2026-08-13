Haberler Yaşam Haberleri Silivri’de yangın! TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Giriş Tarihi: 13.08.2026 16:40

Silivri’de yangın! TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İstanbul Silivri’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek TEM Otoyolu’na ilerledi. TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte trafik kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Semih KARA Semih KARA
Silivri’de yangın! TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Yangın, saat 14.00 sıralarında Silivri ilçesine bağlı Fener, Akören ve Alipaşa mahalleleri arasında kalan otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler TEM Otoyolu'na kadar ulaştı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

TEM OTOYOLU KISA SÜRELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Alevlerin otoyol çevresine ulaşması üzerine TEM Otoyolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğin, yangın nedeniyle otoyol üzerinde bulunan Karbey Dinlenme Tesisi, bir çiftlik ve bir yediemin hurda parkının tedbir amacıyla boşaltıldığını açıkladı.

ÖLÜ YARALI YOK

Açıklamada, "Olayda an itibarıyla ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

#İSTANBUL VALİLİĞİ #SİLİVRİ

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Silivri’de yangın! TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı... Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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