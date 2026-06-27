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Giriş Tarihi: 27.06.2026 20:29 Son Güncelleme: 27.06.2026 20:39

Silivri'de yolcu minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!

Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA Yaşam
Silivri’de yolcu minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
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Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 10 YARALI!

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Silivri'de yolcu minibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı!
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