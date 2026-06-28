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Giriş Tarihi: 28.06.2026

Silivri’de yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Silivri’de yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü
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Silivri'de şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy- Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada Melek Düzgün (80) ve Murat Memük (40) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Öte yandan Bartın'da meydana gelen trafik kazasında Ceyhun Özdal (20) hayatını kaybetti. Bartın İnkumu yolunda Ceyhun Özdal'ın kullandığı motosiklet kavşakta U dönüşü yapan Zeki Ç.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşının tedavisi ise sürüyor.

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Silivri’de yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü
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