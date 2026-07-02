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Giriş Tarihi: 2.07.2026 20:31

Silivri'de zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü! 5 yaralı

Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Silivri’de zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü! 5 yaralı
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükçavuşlu Tem otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.

Aynı istikamete seyreden 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Jandarma kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SİLİVRİ #BÜYÜKÇEKMECE

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Silivri'de zincirleme kaza: Otoyol savaş alanına döndü! 5 yaralı
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