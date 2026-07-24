Silivri’den akılalmaz yalan! Başsavcılık, Sibel Gürcihan’ın algı oyununu çürüttü

Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevinde bulunan F. Sibel Gürcihan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla skandal iftiralarda bulundu. Gürcihan, hastane sevki sırasında kendisi ve diğer mahkumlara kötü muamele yapıldığını öne sürerken, AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'e ise hususi araç, kelepçesiz nakil ve sırada öncelik gibi ayrıcalıklar tanındığını iddia etti. Toplumda cezaevi şartları üzerinden "ayrımcılık" algısı oluşturmaya çalışan bu paylaşımlara ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama gecikmedi.

ALGI OPERASYONUNA JET YANIT

Sosyal medyadaki dezenformasyon dalgasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan kamera kaydı incelemeleri ve resmi tetkiklerin ardından Başsavcılık, açıklama yayınladı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YALANLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "23.07.2026 tarihinde F.S.G. isimli X sosyal medya hesabında ceza infaz kurumundaki hastane sevkleri ve tutuklu E.G.'ye ayrıcalık tanındığına dair yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan tutuklu ve hükümlülerin hastane sevkleri, kurum aile hekimleri tarafından belirlenen öncelik ve aciliyet sıralaması esas alınarak, devlet hastanelerinin hasta kabul kapasitesi doğrultusunda planlanmakta; sevk ve nakil işlemleri sırasında ise güvenlik tedbirlerine azami ölçüde riayet edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KAMERA KAYITLARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Gürcihan'ın "Ece Güner kelepçesiz ve özel araçla götürüldü" iddiasını cezaevindeki güvenlik kameraları tek tek çürüttü. Başsavcılık tarafından, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, tutuklu E.G.'nin kelepçesinin araca bindirilmeden önce kurallara uygun şekilde takıldığı ve ceza infaz kurumuna teslim edilmeden hemen önce çıkarıldığı tespit edildi. Tutuklu ve hükümlülerin sevkleri esnasında su ve gıda gibi iaşelerinin de eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek sağlandığı kaydedildi.

Başsavcılık, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ceza infaz kurumlarında adalet ve eşitlik ilkelerinin tavizsiz bir şekilde uygulandığının altını çizdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör