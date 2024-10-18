Şimdi hesap verme zamanı

Gaziantep'te başında Şinasi Kozan'ın bulunduğu 7 kişilik dolandırıcılık çetesi, çok sayıda vatandaşı, "Ünlü teknoloji firmasına ortak olup yüksek kâr payı almak" vaadiyle dolandırıldı. 8 yıl önce gerçekleşen dolandırıcılık olayında, 36 mağdurun yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Mağdurlar arasında çocuğunun borcunu ödemek 2 odalı gecekondusunu kaptıran da var, yüksek kâr payı için çok sayıda lüks dairesini veren de var. Haklarında 270 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.